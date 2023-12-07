​На Одещині росіяни влучили в об’єкт припортової інфраструктури. Є загиблий

Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув.

Сьогодні вночі російські загарбники впродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - написав він.

Кіпер висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Також він закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки.

Як повідомлялося, в ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну 18 безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (Крим). Сили ППО збили 15 ворожих дронів.