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​На Одещині росіяни влучили в об’єкт припортової інфраструктури. Є загиблий

Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув.

​На Одещині росіяни влучили в об’єкт припортової інфраструктури. Є загиблий
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Сьогодні вночі російські загарбники впродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - написав він.

Кіпер висловив  співчуття рідним та близьким загиблого.

Також він закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки.

Як повідомлялося, в ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну 18 безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (Крим). Сили ППО збили 15 ворожих дронів.

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