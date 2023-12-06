Вихованцям дитсадків у тимчасово окупованій Керчі заборонили вдягати на новорічні свята костюми американських героїв, - ЗМІ

Керівництво дитячих садків у Керчі в тимчасово окупованому Криму заборонило дітям вдягати на новорічні свята костюми персонажів американських коміксів, мультфільмів та кіно.
Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
Окупанти радять замість супергероїв звернути увагу на героїв російських народних казок.
“Американські супергерої не вписуються в лейтмотив дитячих свят і російських народних казок”, – повідомляє “Керчь Сегодня”.
А одна з мам розповіла, що на свято заборонили вдягати костюми Людини-павука і подібні. Дозволені лише герої російських казок. В результаті всі дівчата будуть Сніжинками.
Водночас окупаційна адміністрація запевняє, що офіційних рекомендацій не давали, і це рішення ухвалили у дитсадках самостійно.
Як ще окупанти промивають мозок кримчанам:
- У тимчасово окупованому росіянами Криму дітей навчають військовій справі.
- Також у тимчасово окупованому Сімферополі в Криму дітей зігнали на захід, де прославляють учасників повномасштабної війни проти України.
- Росіяни вивезли з окупованого Криму 4 тис. українських дітей в РФ або Білорусь. Місцезнаходження дітей невідоме.