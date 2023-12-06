PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада
Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Вихованцям дитсадків у тимчасово окупованій Керчі заборонили вдягати на новорічні свята костюми американських героїв, - ЗМІ

Окупанти радять замість супергероїв звернути увагу на героїв російських народних казок.

Вихованцям дитсадків у тимчасово окупованій Керчі заборонили вдягати на новорічні свята костюми американських героїв, - ЗМІ
Фото: соцмережі

Керівництво дитячих садків у Керчі в тимчасово окупованому Криму заборонило дітям вдягати на новорічні свята костюми персонажів американських коміксів, мультфільмів та кіно. 

Про це повідомляє “Крим. Реалії” з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Окупанти радять замість супергероїв звернути увагу на героїв російських народних казок.

“Американські супергерої не вписуються в лейтмотив дитячих свят і російських народних казок”, – повідомляє “Керчь Сегодня”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

А одна з мам розповіла, що на свято заборонили вдягати костюми Людини-павука і подібні. Дозволені лише герої російських казок. В результаті всі дівчата будуть Сніжинками.

Водночас окупаційна адміністрація запевняє, що офіційних рекомендацій не давали, і це рішення ухвалили у дитсадках самостійно.

Як ще окупанти промивають мозок кримчанам:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies