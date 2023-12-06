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Росіяни планують розповсюдити пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки

РФ планують провести чергову провокацію з акцентом на науку.

Росіяни планують розповсюдити пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки
Фото: kyivcity.gov.ua

Окупанти планують "заполонити" міжнародні наукові бібліотеки пропагандистською літературою, в якій буде "обґрунтовуватись" історична приналежність тимчасово захоплених регіонів України до РФ. Мета провокації – зімітувати підтримку військової агресії москви серед науковців. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Центр національно спротиву закликає не піддаватись російській пропаганді, адже саме кремлівські апологети війни несуть відповідальність за смерть сотні тисяч українців. Завданням російської брехні є дезорієнтація своєї жертви в інформаційному середовищі з метою проведення подальших військових кампаній проти сусідніх держав", – звертаються у ЦНС.

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