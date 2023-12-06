Окупанти штурмують Авдіївку на двох нових напрямках, – Барабаш

Йдеться про напрямок із Донецька через Спартак, другий — з Ясинуватої через промзону.

Російські окупанти почали штурмувати Авдіївку, використовуючи два нові напрямки із Донецька через Спартак та з Ясинуватої через промзону. Це не нові напрямки, однак раніше ворог майже не використовував їх під час штурмів.

Про це у коментарі "Радіо NV" розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Він наголошує, що в останні два тижні російські окупанти активно проводять штурмові дії в Авдіївці по двох напрямках.

"Відкрилися ще два напрямки активних штурмових дій. Це не нові напрямки, вони і раніше були, але вони неактивно і дуже рідко використовували їх. Йдеться про напрямок із Донецька через Спартак, другий - з Ясинуватої через так звану промку. Ці два напрямки вони відкрили. І останні два тижні дуже активно проводять штурмові дії саме по цих напрямках", – наголосив Барабаш.

Що відомо про ситуацію біля Авдіївки:

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