Нардеп Куницький ​виїхав на 5 днів в Ізраїль, а повернувся через три тижні, "засвітившись" у Флориді, - "Схеми"

Загалом за перші сім місяців 2023 року він пробув за кордоном 54 дні, а в 2022 році – 132.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода").

Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року "в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем", де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, лише 22 липня.

Журналісти з’ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд.

За даними джерел "Схем", депутат виїхав з України ввечері 3 липня 2023 року за дипломатичним паспортом через пункт пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні. З групи Куницький був єдиним відрядженим до Ізраїлю депутатом. На запитання, хто став ініціатором цього відрядження та хто з керівництва ВР його погоджував, у Раді не відповіли. Але зазначили, що на неї не витрачалися бюджетні кошти.

Звіт за цю поїздку Куницький подав на ім’я спікера Руслана Стефанчука 11 липня. В цей час, як з’ясували "Схеми", він все ще перебував за кордоном. Журналісти отримали звіт нардепа з парламенту у відповідь на запит. Метою поїздки Куницький назвав "розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами", а серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, "які тимчасово перебувають в Ізраїлі". Жодних прізвищ депутат не назвав.

Відсутні згадки про такі зустрічі і у соцмережах нардепа. А на сайті Ради інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль не оновлювалася з жовтня 2021 року.

У час, коли Куницький мав повернутися в Україну, впродовж двох днів поспіль відбулися засідання парламенту - нардепи працювали в сесійній залі 13 та 14 липня. У списку депутатів, які голосували в ці дні, навпроти прізвища Куницького стоїть позначка "відсутній".

За даними "Схем", у США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах. Ніконов, як свідчать дані прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни.

У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування про те, що Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise Ніконова. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування триває і досі.

Загалом за перші сім місяців 2023 року депутат Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні.

Хто такий Олександр Куницький

Нагадаємо, Куницький балотувався за підтримки партії "Слуга народу" в Харкові. Під час однієї із зустрічей з виборцями він сам підтвердив, що з 12 років має громадянство Ізраїлю. Він також проходив службу в армії цієї країни.

11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Куницького кандидатом через подвійне громадянство. Але 14 липня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення. За два дні до голосування, 19 липня, Верховний суд допустив Куницького до виборів.

У жовтні цього року Куницький разом із нардепом Артемом Дмитруком, якого виключили зі "Слуги народу", побили хлопця в Києві.

Схожий випадок стався із депутатом Віталєм Бортом

Раніше журналісти "Схем" повідомили, що у квітні та у липні 2023 року інший народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць.

Наступного дня після виходу розслідування в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують кримінальне провадження. За даними слідства, Борт двічі здійснював виїзд за кордон нібито з метою відрядження до країни Європейського Союзу у квітні та липні 2023 року, а насправді "у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію".

Виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану

У січні Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, постановою №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації і на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Президент Володимир Зеленський критикував виїзди депутатів і високопосадовців за кордон без належних на те підстав. У зверненні 27 липня, після новини щодо закордонного відпочинку нардепа Юрія Арістова, він заявив, що "кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине".