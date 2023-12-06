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"Укрзалізниця" запускає сервіс спецзамовлення квитків для військових на 17 поїздів

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення.

"Укрзалізниця" запускає сервіс спецзамовлення квитків для військових на 17 поїздів
Ілюстративне фото
Фото: Влад Содель

Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Відсьогодні вінсервіс доступний на порталі: https://services.uz.gov.ua/military. Тож у разі відсутності квитків у продажу забронювати їх можна онлайн.

"Вітаю захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України. Ми продовжуємо розробляти та втілювати нові цифрові послуги для зручності наших пасажирів. Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

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Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.

Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

"Раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта. Це значно ускладнювало процес та фактично унеможливлювало поїздку день у день. Адже було необхідно спочатку здійснити особистий візит до військового коменданта, а потім на вокзал, щоб викупити квиток", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, що в листопаді застосунок Укрзалізниці інтегрували з “Дією” для боротьби з перекупками квитків.

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