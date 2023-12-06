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В ЗСУ опублікували відеоролик до свого свята та Дня Святого Миколая: “Тепла та добра історія”

Цього року українці вперше відзначають разом два свята – День Збройних Сил України та Святого Миколая.

Збройні Сили України опублікували на своїй сторінці у Facebook зворушливий відеоролик – привітання з Днем ЗСУ та Святого Миколая, які з цього року святкуються разом.

«Цього року українці вперше відзначають разом два свята – День Збройних Сил України та Святого Миколая. Цей факт надихнув авторів відеоролика на створення теплої та доброї історії, в якій діти дякують своїм рідним – захисникам і захисницям, та просять захистити наш спільний дім – Україну, і, звісно, Святого Миколая: «Щоб подаруночки приніс» :))», - йдеться у дописі. 

В ЗСУ повідомляють, що відеоролик знято в межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України. Його створили на волонтерських засадах українські компанії та митці. 

Ролик транслюватиметься також на українських телеканалах та в кінотеатрах.

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