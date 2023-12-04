​Фракція "ЄС" вимагає скликання позачергового засідання Ради для ухвалення постанови напередодні саміту 14-15 грудня

Фракція "Європейська солідарність" закликала всіх депутатів підписати проєкт постанови щодо необхідності ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС на саміті в Брюсселі.

Про це на брифінгу заявив голова фракції Петро Порошенко.

"Наша фракція прийняла рішення щодо підготовки спеціально окремої постанови, яку ми вимагаємо прийняти негайно. Завтра треба скликати позачергове засідання Верховної Ради. Проєкт постанови нами розроблений, його буде зареєстровано. Він передбачає звернення до країн-членів Європейського Союзу, до голів держав та урядів, що вся українська громада, весь український народ, всі політики, і влада, і опозиція, незважаючи на будь-які питання, які виникають всередині країни, звертається з проханням забезпечити позитивне голосування по відкриттю переговорів щодо вступу для України в ЄС 14-15 грудня", - сказав він.

Порошенко закликав депутатів різних фракцій підписатися та стати співавторами цієї постанови. Додатково він закликав забезпечити право нардепів від опозиції провести переговори з лідерами ЄС напередодні саміту.

"І зробити все від них залежне для того, щоб забезпечити позитивне голосування", - додав він.

Порошенко нагадав, що Україна в рамках своїх європейських зобов'язань також має ухвалити закони щодо реформи САП, про чисельність НАЗК, про незалежність НАБУ та закон про національні меншини.

"Ми задоволені, що вже після реєстрації зазначеного урядового законопроєкту (про нацменшини) вже більше половини наших зауважень в робочій групі враховано. І цей проєкт буде перереєстровано", - пообіцяв Порошенко.

Нагадаємо, рішення про приєднання нової країни до ЄС вимагає схвалення всіх 27 членів блоку. Будапешт зараз розглядається як основна перешкода. Так, прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що Євросоюзу спочатку треба підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на 5 -10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.

У листопаді президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала "майже" всі рекомендації, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ. Очікується, що про початок процесу повідомлять після саміту.