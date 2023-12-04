Порошенко: зустрічей з лідерами держав, яких відносять до скептиків членства України в ЄС, у грудні не планував

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час брифінгу повідомив журналістам, що у листопаді звертався до лідерів держав, яких умовно відносять до групи скептиків членства України в ЄС, щоб переконати їх підтримати початок переговорів про членство нашої держави. Він зауважив, що відрядження, яке було зірване у п’ятницю 1 грудня, передбачало тільки зустрічі у Польщі та США, всі деталі візитів були погоджені з українським МЗС, передає пресслужба "ЄС".

«Я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків, серед них є і Угорщина, і Словаччина, й інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації Угоди про асоціацію в 2014-2016 роках, і ратифікації Угоди про безвізовий режим, і ратифікації Угоди про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі.

Декілька керівників держав та урядів відповіли мені і запросили. Ці зустрічі, їх було декілька, мали відбутися у листопаді. Я звернувся офіційно з проханням у листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено. В грудні подібних зустрічей не планувалося, мені навмисне було виділено відрядження з першого грудня. Ви можете легко переконатися, що частина керівників європейських держав у цей день, весь початок грудня і досі знаходяться на кліматичному саміті в Еміратах», – сказав Порошенко.

Він зазначає, що планував зустрічатися з керівництвом країн-членів Європейського Союзу, членів НАТО.

«Сам факт членства зазначає їх статус як партнерів. Вони мають голосувати за виділення нам 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Вони мають голосувати за те, щоб запросити нас в НАТО на Вашингтонському саміті. І з ними мають працювати всі, хто можуть, всі, хто їх знають, для того, щоб забезпечити позитивний результат. Я працюю над цим все своє політичне життя, а з 2014 року це є мій перший пріоритет. Так само як і членство України в ЄС та НАТО, крім нашої перемоги, є засадничими позиціями нашої політичної сили і нормами Конституції. Тому рішення, яке було прийняте, безглузде, безпідставне і таке, яке дискредитує не лише опозицію, а демократію в Україні», – наголошує Порошенко.

За його словами, всі деталі поїздки у Сполучені Штати і до Польщі були узгоджені з українським МЗС.

«Детально, ретельно поінформовано. Друга позиція – поїздки, ті що були погоджені і ті що мали статися, були детально погоджені з партнерами. І зараз я отримую численні дзвінки не лише від десятків іноземних журналістів з проханням пояснити – я не знаю, як пояснити такі дії української влади. І пропоную негайно вжити заходів для того, щоб продемонструвати єдність», – зауважив Порошенко.

«Може, хтось не знає, що Орбана запросили з візитом до України, запросив особисто Зеленський і цього візиту не відбулося. Може хтось не знає, що було декілька звернень щодо візиту до Угорщини, які не були підтверджені. Замість того, щоб скористатися моїм дипломатичним досвідом, моїми зв’язками, моїм авторитетом для вирішення питань держави, з незрозумілих мені причин, було прийнята абсолютно дріб’язкова, абсолютно некомпетентна позиція внутрішньополітичної боротьби. Саме так це формулюють наші партнери з Європейського Союзу. Я думаю, що кожен з цього зробить свої висновки і уроки. Єдність зараз понад усе. Розхитування човна може призвести до національної катастрофи. Ми в «Європейській Солідарності» твердо виходимо саме з цього», – резюмував Порошенко.