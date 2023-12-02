Головне за суботу, 2 грудня: бої під Авдіївкою, розстріл росіянами українських полонених, новий пакет військової допомоги від Ні

Аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, біля Степового.

Зазначається, що ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки окупанти наткнулися на бліндаж, в якому перебували українські бійці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, росіяни їх обох розстріляли.

Речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун прокоментував це відео виданню "Українська правда": “російські окупанти щоденно цинічно порушують правила і звичаї ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування. Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

Зі свого боку омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звернеться з цього приводу до ООН та Червоного Хреста.

“Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста!” - написав Лубінець.

Більше інформації в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 69 бойових зіткнень.

Ворог завдав трьох ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійські засоби росіян. Сили ППО збили керовану авіаційну ракету Х-59.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області. Там Сили оборони відбили 20 атак.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 грудня – в нашій новині.

Німеччина надала Україні ще один пакет військової допомоги.

Наша держава отримає:

чотири тягачі HX81 та стільки ж напівпричепів для них;

вісім вантажівок Zetros;

три транспортні засоби;

два автомобілі прикордонної служби;

систему мобільних антен;

Повний список – в новині.

Тема скасованого відрядження народного депутата Петра Порошенка набирає обертів. Служба безпеки України повідомила, що відрядження скасували через заплановану зустріч Порошенка із проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

За даними СБУ, цю зустріч ("як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи") Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України. Тому спецслужба звернулася до Офісу Президента, уряду та Верховної Ради із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб. Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України", - йдеться в заяві СБУ.

"Європейська солідарність" у відповідь на заяву СБУ назвала це спробою влади "виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка", бо експрезидент мав відвідати лише Польщу і США.

"Євросолідарність" зазначила, що до США не пустили не лише Порошенка, а й усіх депутатів партії, які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі й Держдепі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!