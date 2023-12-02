СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження

Зустріч експрезидента з угорським прем'єром Орбаном Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України, пояснили в спецслужбі.

Народному депутату Петру Порошенку скасували відрядження через заплановану зустріч із проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, цю зустріч ("як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи") Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України. Тому спецслужба звернулася до Офісу Президента, уряду та Верховної Ради із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб. Нагадуємо, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України", - йдеться в заяві СБУ.

Служба безпеки повідомила, що вона з розвідувальними органами отримала інформацію, що російські спецслужби готували провокації на міжнародній арені. Проведення широкомасштабної ІПСО мало призвести "до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукати представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни", зазначили в СБУ.

Нагадаємо, днями Порошенка не випустили у закордонне відрядження. Політик повідомив, що має підписане головою ВР відрядження, але прикордонники заборонили покидати країну. Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко сказав, що нардепа не пропустили через скасування його відрядження. Опісля перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що це він видав відповідне розпорядження, бо Порошенко мав брати участь у непарламентському заході.

Згодом СБУ попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, Президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України.

Тоді з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту депутата.