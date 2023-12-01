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Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка

Рішення про скасування ухвалили через лист для службового користування. Цей лист був від самого ж Корнієнка.

Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив причини скасування закордонного відрядження нардепа Петра Порошенка. Саме він видав розпорядження про скасування цього відрядження.

За словами Корнієнка, Порошенко вказав основною підставою участь у непарламентському заході. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Він вказував як основну підставу участь у непарламентському заході, у форумі партійному. Це міжнародний демократичний союз, це спільнота партій. Напевно, туди входить партія "Європейська солідарність". І він писав про те, що паралельно з цим будуть ще якісь там зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми документами, внутрішніми принципами, участь у саме партійних заходах, вона допускається. Але коли надійшов лист ДСК (для службового користування – ред.), який не можу коментувати, відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження", – сказав він.

Колеги Порошенка по фракції, зокрема Ірина Геращенко, опублікували розпорядження про скасування відрядження. У ньому написано, що Корнієнко скасував відрядження на підставі листа від нього ж самого. 

Фото: Ірина Герашенко в Telegram

Сьогодні вранці Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. Прикордонники відмовили йому у виїзду на підставі скасування відрядження.

Порошенко сказав, що планував низку зустрічей в Польщі та США, зокрема із новим спікером Палати представників Джонсоном. 

Це не перша заборона на виїзд політика – навесні 2022 він зміг перетнути кордон лише з третьої спроби. 

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