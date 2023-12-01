Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка

Рішення про скасування ухвалили через лист для службового користування. Цей лист був від самого ж Корнієнка.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив причини скасування закордонного відрядження нардепа Петра Порошенка. Саме він видав розпорядження про скасування цього відрядження.

За словами Корнієнка, Порошенко вказав основною підставою участь у непарламентському заході. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Він вказував як основну підставу участь у непарламентському заході, у форумі партійному. Це міжнародний демократичний союз, це спільнота партій. Напевно, туди входить партія "Європейська солідарність". І він писав про те, що паралельно з цим будуть ще якісь там зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми документами, внутрішніми принципами, участь у саме партійних заходах, вона допускається. Але коли надійшов лист ДСК (для службового користування – ред.), який не можу коментувати, відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження", – сказав він.

Колеги Порошенка по фракції, зокрема Ірина Геращенко, опублікували розпорядження про скасування відрядження. У ньому написано, що Корнієнко скасував відрядження на підставі листа від нього ж самого.

Фото: Ірина Герашенко в Telegram

Сьогодні вранці Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. Прикордонники відмовили йому у виїзду на підставі скасування відрядження.

Порошенко сказав, що планував низку зустрічей в Польщі та США, зокрема із новим спікером Палати представників Джонсоном.



Це не перша заборона на виїзд політика – навесні 2022 він зміг перетнути кордон лише з третьої спроби.