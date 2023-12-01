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Зеленський сказав, що був готовий до виборів в Україні, але не готова більшість українців

Водночас він каже, що не уявляє, як зараз може залишити пост президента. 

Зеленський сказав, що був готовий до виборів в Україні, але не готова більшість українців
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він був готовий до проведення виборів в Україні, але не готова більшість українців. У інтервʼю Associated Press він сказав, що водночас не може собі уявити, щоб зараз залишити посаду президента.

На думку Зеленського, більшість українців вважають вибори під час війни "небезпечними і безглуздими". Журналісти запитали, як довго сам Зеленський може справлятися з лідерством у країні, яка перебуває у стані війни?

Немає слів, щоб описати, наскільки це складна робота, сказав він, але він також не може уявити, щоб залишити посаду.

"Ви, чесно кажучи, не можете цього зробити. Це було б дуже несправедливо, неправильно і безперечно демотивує", – наводять його слова журналісти.

Вибори на час дії воєнного стану заборонені Конституцією та законом про воєнний стан, однак від представників влади все частіше лунають обережні заяви про можливість їх проведення за умови забезпечення низки умов. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що рішення про вибори під час воєнного стану можуть ухвалити, вивчивши аналогічний досвід інших країн. А також якщо розв’яжуть п'ять-шість важливих проблем, перша з яких – забезпечити право військовослужбовців голосувати й бути обраними. 

Президент Володимир Зеленський на початку листопада говорив, що вибори зараз не на часі, при цьому в МЗС до цієї заяви говорили, що глава держави зважує рішення про їх проведення. 

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов і голова Служби зовнішньої розвідки Литвиненко в листопаді заявили, що проведення виборів в Україні прагне Росія. За їхніми словами, це входить до російського плану дестабілізації. 

Учора стало відомо, що на початку листопада політсили Верховної Ради підписали меморандум про неможливість проведення виборів під час війни. 

Якби не повномасштабне вторгнення, парламентські вибори в Україні мали б відбутися в жовтні 2023, а президентські – в 2024.

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