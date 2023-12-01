Контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, – Зеленський

Володимир Зеленський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (за потужністю – ред.) армією в світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися," – повідомив Зеленський у інтерв’ю для AP, передає Українська правда.

Також додав, що сподівання на швидкі результати не справдилися, так як не вистачає сил, щоб їх досягти. Проте за останні кілька місяців все ж було досягнуто певних позитивних результатів.

Крім того, міць Чорноморського флоту РФ була зменшена після українських атак, які прорвали систему протиповітряної оборони і завдали удару по штаб-квартирі окупантів у Криму.

Зеленський сказав, що зосереджується на наступному етапі – нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь, на яке виділяється значна частина українського бюджету. Проте нинішніх результатів далеко не достатньо, щоб переломити хід війни.

Тому надіється на вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети від західниїх союзників.



Нагадаємо. нещодавно Зеленський наголошував, що Росія втратила тотальну перевагу в Чорному морі.