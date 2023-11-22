Ми не досягли таких успіхів на землі, але досягли на морі. І контрнаступ – це не фільм, – Зеленський

Цього року Україна не досягла великих успіхів у веденні боїв на землі, але досягла на морі. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Fox News.

Президент підкреслив, що це правда, що Україна не має очікуваних результатів від контрнаступу. Але Сили оборони відкинули Росію в Чорному морі.

"Ми стоїмо міцно, а це важко для нас. Нам потрібно більше успішних результатів на полі бою, але вони потрібні насамперед нам. Коли ми говоримо про результати на полі бою, коли ми говоримо про реформи – насамперед це потрібно нам, нам, українцям. І лише потім, вибачте, що я це повторюю, це повідомлення, але це – не фільм. Не буває магії щодня. Я бачу, що ми маємо успіх в Чорному морі, в Криму, ми справді зруйнували більшість російського чорноморського флоту. Ми зробили це, ми посунули їх і вони не мають такого тотального впливу у Чорноморському регіоні", – сказав він.

Протягом літа і осені українськи Сили оборони завдавали влучних ударів по російському флоту та складах на території окупованого Криму. У листопаді було вражено два військові катери. На борту перебував екіпаж та броньована техніка. Перший – корабель більш давнього проєкту 1176 “акула”, другий – новіший, проєкту 11770 “серна”. Обидва затонули.

А до того внаслідок атаки на судноремонтний завод великих пошкоджень зазнав ракетоносій "Аскольд". В "Аскольда" вбита рубка, розтрощений місток, знищений радар. Три ракети влучили зверху, прошили надбудови і вибухнули біля бортів, ударивши поряд у причальну стінку. Для удару використали SCAPL/Storm Shadow.

У жовтні СБУ разом з Військово-морськими силами атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками.

На початку жовтня спецпризначенні ГУР десантувалися на територію Криму і завдала вогневого ураження окупантам. На жаль, були втрати і з української сторони.

Трохи раніше, на День незалежності, ГУР та ВМС теж здійснили висадку на територію окупованого Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта.

На додачу до цих атак, прилітало по кримських системах ППО і складах.