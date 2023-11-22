Зеленський готовий обговорити з Трампом його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план миру

Президент України Володимир Зеленський готовий обговорити з експрезидентом США Дональдом Трампом його пропозиції щодо миру в Україні. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News – одному з головних медіа для республіканців.

Зеленський сказав, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно.

"Так, я готовий. Звісно, якщо він має дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Ми можемо зупинити цю війну якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мій погляд, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це – не мирний план", – сказав він.

Раніше Трамп, який збирається брати участь у виборах президента-2024, говорив, що може "за 24 години зупинити війну". Конкретних планів він не озвучив. При цьому політик відмовився бажати перемоги Україні.

"Я хочу, щоб усі припинили вмирати. Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали гинути. І я це зроблю. Я зроблю це за 24 години", – сказав він.

Президент Зеленський сказав, що він вітає бажання довести війну до кінця, проте воно має ґрунтуватися на якомусь реальному досвіді.