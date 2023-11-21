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Росія та Білорусь ветували затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ

Росія та Білорусь могли заблокувати це призначення, оскільки рішення у ОБСЄ приймаються консенсусом.

Росія та Білорусь ветували затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ
Фото: osce.org

Через Росію та Білорусь не вдалося обрати Естонію головою ОБСЄ.

Про це повідомляє ERR.

“Росія та Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів”, — повідомила речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу.

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Вона наголосила, що Естонія є спільним кандидатом країн Євросоюзу, і тепер буде обговорювати це з іншими країнами ЄС. 

Очікується, що це питання буде підніматися на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, столиці Північної Македонії.

Росія та Білорусь могли заблокувати це призначення, оскільки рішення у ОБСЄ приймаються консенсусом.

“Своїми діями Росія блокує роботу всієї організації, тому що Москва кілька років не дає затвердити бюджет організації, організувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжити місії на місцях, а також поставила крапку на всіх польових місіяях ОБСЄ в Україні, яка є жертвою російської агресії”, – зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкнау.

Він наголосив, що необхідно ізолювати Росію на міжнародній арені, а не шукати рішення, які влаштовують Москву.

Як раніше повідомлялось, Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

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