Парламент Словаччини підтримав план Фіцо припинити військову допомогу Україні

У вівторок парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підтримуючи програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку, — пише Reuters.

Фіцо переміг на виборах у вересні завдяки кампанії, спрямованій проти критичних ЗМІ, західних партнерів і ліберальної політики, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром.

Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри 21 листопада.

Програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.

Програма також містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні, оскільки її сусід бореться з вторгненням Росії, і домагатися припинення військових дій, визнаючи міжнародні кордони України.

Вона також підтвердила протидію скасування національного права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю у більшій кількості сфер.

Опозиція також проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції щодо хабарництва.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини підтвердив генсеку НАТО відмову надавати Україні зброю. За його словами, це рішення поважають іноземні партнери Словаччини. За словами Каліняка, попри це його держава пропонує широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії. А іноземні партнери поважають рішення нового уряду.