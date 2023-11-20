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З Сектору Гази до Єгипту перевезли групу недоношених дітей

Двоє з 33 новонароджених померли на вихідних, а ще троє немовлят возз’єдналися зі своїми родинами.

З Сектору Гази до Єгипту перевезли групу недоношених дітей
Фото: EPA/UPG

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 28 із 33 недоношених дітей були евакуйовані до Єгипту з Гази.

Про це повідомляє CNN.

“Старший спеціаліст ВООЗ з надзвичайних ситуацій Роб Холден заявив, що двоє з 33 новонароджених померли на вихідних, а ще троє немовлят возз’єдналися зі своїми родинами”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами виконавчого директора ВООЗ Майкла Раяна, протягом наступного місяця в Газі народжуватимуть понад 5 тис. жінок. Очікується, що з них 15% потребуватимуть кесаревого розтину, а 25% їхніх дітей народяться недоношеними.

Райан також сказав, що у великому натовпі в Газі через зниження температури може початись епідемія.

Нагадаємо, переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, яких терористи захопили 7 жовтня. Натомість має бути призупинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом.

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