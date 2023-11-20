"Якщо Росія не буде переможена, вона знову нападе", – президент Польщі Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що саме Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі. І якщо Росію не перемогти зараз, вона нападе знову. Про це завив президент Польщі під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо у Варшаві, – пише Polska Agencja Prasowa.

"Польща, незалежно від того, з якого політичного табору належить влада, продовжуватиме допомагати Україні, як в польських, так і європейських інтересах", – йдеться у заяві.

Анджей Дуда додав, що Україна є місцем, де на карту покладено долю безпеки Польщі. Президент наголосив, що якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову.

"У нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки", – сказав він.

Президент Польщі додав, що країна вже відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також незліченну кількість бронежилетів, касок, спорядження.

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні допомоги на суму 50 млрд злотих (близько €11 млрд євро). Там зазначили, країна не отримала від Євросоюзу належної компенсації за надану допомогу нашій державі, але "це потрібно робити, оскільки Україна бореться за наше майбутнє, наші цінності і нашу свободу".