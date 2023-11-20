Фінляндія може повністю закрити кордон з РФ

Уряд Фінляндії може повністю закрити пункти пропуску, які ще працюють на сухопутному кордоні з Росією. Причиною розгляду такого рішення є великий наплив нелегальних шукачів притулку з Росії, пише Iltalehti з посиланням на джерела.

Таке рішення уряд країни може ухвалити вже у понеділок, а прикордонні переходи можуть закрити в ніч проти середи, 22 листопада.

Фінляндія попереджала, що росіяни можуть перевозити нелегальних шукачів притулку в Костомукшу, що біля прикордонного пункту Вартіус, що і сталося. Через це фінський уряд вирішив підготувати можливість закриття всього східного кордону, щоб продемонструвати РФ, що Фінляндія не прийме використання міграції як засобу тиску.

Розвіддані свідчать, що керівництво держави дало оцінку, що російська влада причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.

Як пише видання, уряд Фінляндії зробив висновок, що гарантоване міжнародними угодами право на притулок повністю втратило значення на східному кордоні через дії РФ. В такому випадку країна повинна мати право повертати нелегальних шукачів притулку до Росії, яка прийняла їх на свою територію та більшість з яких мали дозвіл на проживання в РФ. Однак, малоймовірно, що Росія захоче приймати своїх біженців.

Нагадаємо, на вихідних Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала. Через це на пунктах пропуску утворилися великі черги. На пункті Вартіус, що на кордоні Фінляндії та Росії, почали зводити тимчасові огорожі у прикордонній зоні. Прикордонникам допомагають фінські Збройні сили.