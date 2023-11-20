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До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США

Попереднього разу він був в Україні в квітні 2022.

До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США
Посол Брінк та міністр оборони Остін
Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

До Києва 20 листопада з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін

Він повідомив, що прибув до Києва, аби зустрітися з українськими лідерами. Про приїзд він повідомив у X.

"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", – сказав він.

Візит американського міністра відбувається на тлі дебатів між деякими республіканцями і демократами про виділення Україні оборонної допомоги.

На сайті Пентагону зазначили, що Остін підкреслить постійне зобов’язання США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутніх сил України.

"Під час свого візиту міністр Остін проведе переговори на високому рівні з керівництвом України. Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включно з забезпеченням Збройних Сил України бойовими можливостями, необхідними як для зими, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз", – сказали в міністерстві. 

Президент Зеленський мав зустріч із Остіном цього жовтня, коли в Брюсселі відбувалося засідання в форматі "Рамштайн".

Попередній візит голови Пентагону до України відбувся в квітні 2022. Тоді він приїхав разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном. 

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