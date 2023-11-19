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Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту ймовірно є українці, – ЗМІ

Ізраїльтян на судні не було.

Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту ймовірно є українці, – ЗМІ
Фото: timesofisrael.com

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що викрадення корабля в Червоному морі єменськими хуситами, яких підтримує Іран, є "дуже серйозним інцидентом глобального масштабу".

Про це пише The Times of Israel.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що судно пливло з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем. На борту корабля ізраїльтян не було.

Судно Galaxy Leader зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент захоплення судно перебувало в оренді японської компанії.

На подію вже відреагував офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. У заяві офісу зазначено, що британське судно, яке експлуатується японською компанією, було "захоплене за примхою Ірану повстанцями-хуситами". На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але не було ізраїльтян. 

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Речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що угруповання нібито цілиться на всі кораблі, які належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор. 

Нагадаємо, у кінці жовтня єменське бойове угруповання хуситів повідомило про запуск великої кількості балістичних ракет і безпілотників по Ізраїлю.

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