Американський штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу. Адміністрація штату видала прокламацію, з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

"Штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, у якій ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид в Україні. Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною", – написала Макарова.

Фото: Оксана Макарова

Дипломатка висловила вдячність команді Consulate General of Ukraine in New York та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулися заходи зі вшанування пам'яті жертв ГолодоморуЗокрема, у соборі Святого Патрика священники різних конфесій провели молебень за жертвами Голодомору.