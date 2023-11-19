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Болгарський збройний магнат попередив про диверсії РФ, щоб зірвати поставки зброї для України

Росія роками веде диверсійну кампанію щодо поставок зброї Україні.

Болгарський збройний магнат попередив про диверсії РФ, щоб зірвати поставки зброї для України
Фото: Вільна Європа

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрєв, який пережив два напади збоку російських спецагентів, попередив щодо диверсійної кампанії з боку Кремля, який роками намагається зірвати важливі поставки зброї в Україну, – пише The Financial Times.

Еміліан Гебрев, чия компанія Emco виробляє значну частину болгарської продукції радянських стандартних куль і танкових снарядів, які постачають до Києва, зазначив, що російські диверсанти активно атакують його заводи та склади, в тому числі після повномасштабного нападу вторгнення РФ в Україну минулого року.

«Російські погрози [означають], що слід вжити нового набору заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО», — написав він у відповідях на запитання, надісланих електронною поштою.

Виробник зброї заявив, що співробітники російської військової розвідки (ГРУ), які двічі намагалися його вбити в 2015 році, «очевидно діяли за наказом верхівки Кремля», але сказав, що залишається незрозумілим, чому Росія «використовувала підривні методи на сайтах, пов’язаних з обороною», і [проти] окремих життів на території НАТО та ЄС».

Жоден російський оперативник не був затриманий або притягнутий до кримінальної відповідальності у зв’язку з його отруєнням і вибухами на об’єктах його компанії, у чому Гебрев звинуватив постійний вплив Москви на уряд Болгарії.

«Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду», – вказав Гебрєв.

Гебрєв та інші джерела видання в оборонній галузі країни стверджують, що Болгарія залишається основною сферою діяльності російських агентів, а інфільтрація особливо гостро відчувається в органах прокуратури та служби безпеки країни.

«Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, які їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада може захистити галузь і окремих осіб, власників галузі. Невдалі розслідування, знищені докази — це проблема», – сказав The Financial Times болгарський посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Водночас, Веселін Іванов, речник болгарської прокуратури, заявив, що звинувачення в російському проникненні «категорично не відповідають дійсності» і що нове керівництво віддане реформуванню своєї установи.

За його словами, прокуратура задокументувала «злочинну діяльність» агентів ГРУ і притягнула їх до кримінальної відповідальності. Але оскільки Росія не видає своїх громадян, не було «можна притягнути [їх] до відповідальності».

За оцінками болгарських чиновників, близько 40 відсотків куль і снарядів, які використовує Україна у війні проти Росії, виробляються в Болгарії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Болгарія надає військову підтримку Україні через Польщу. Загалом мова йде про 4,2 тис. тонн різної зброї.

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