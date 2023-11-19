Болгарський збройний магнат попередив про диверсії РФ, щоб зірвати поставки зброї для України

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрєв, який пережив два напади збоку російських спецагентів, попередив щодо диверсійної кампанії з боку Кремля, який роками намагається зірвати важливі поставки зброї в Україну, – пише The Financial Times.

Еміліан Гебрев, чия компанія Emco виробляє значну частину болгарської продукції радянських стандартних куль і танкових снарядів, які постачають до Києва, зазначив, що російські диверсанти активно атакують його заводи та склади, в тому числі після повномасштабного нападу вторгнення РФ в Україну минулого року.

«Російські погрози [означають], що слід вжити нового набору заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО», — написав він у відповідях на запитання, надісланих електронною поштою.

Виробник зброї заявив, що співробітники російської військової розвідки (ГРУ), які двічі намагалися його вбити в 2015 році, «очевидно діяли за наказом верхівки Кремля», але сказав, що залишається незрозумілим, чому Росія «використовувала підривні методи на сайтах, пов’язаних з обороною», і [проти] окремих життів на території НАТО та ЄС».

Жоден російський оперативник не був затриманий або притягнутий до кримінальної відповідальності у зв’язку з його отруєнням і вибухами на об’єктах його компанії, у чому Гебрев звинуватив постійний вплив Москви на уряд Болгарії.

«Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду», – вказав Гебрєв.

Гебрєв та інші джерела видання в оборонній галузі країни стверджують, що Болгарія залишається основною сферою діяльності російських агентів, а інфільтрація особливо гостро відчувається в органах прокуратури та служби безпеки країни.

«Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, які їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада може захистити галузь і окремих осіб, власників галузі. Невдалі розслідування, знищені докази — це проблема», – сказав The Financial Times болгарський посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Водночас, Веселін Іванов, речник болгарської прокуратури, заявив, що звинувачення в російському проникненні «категорично не відповідають дійсності» і що нове керівництво віддане реформуванню своєї установи.

За його словами, прокуратура задокументувала «злочинну діяльність» агентів ГРУ і притягнула їх до кримінальної відповідальності. Але оскільки Росія не видає своїх громадян, не було «можна притягнути [їх] до відповідальності».

За оцінками болгарських чиновників, близько 40 відсотків куль і снарядів, які використовує Україна у війні проти Росії, виробляються в Болгарії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Болгарія надає військову підтримку Україні через Польщу. Загалом мова йде про 4,2 тис. тонн різної зброї.