Словаччина виступила проти санкцій ЄС на російське ядерне паливо

Прем'єр-міністр Словаччини Юрай Бланар пропонує переглянути 12-й пакет санкції Євросоюзу проти Росії та виключити заборону на ядерне паливо для АЕС. Він зазначає, що санкції негативно вплинули на бізнес Словаччини і всього Євросоюзу, – пише TASR.

Представник партій "Smer" вимагатиме детального дослідження впливу 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії на економіку як Словаччини, так і всього Євросоюзу.

"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі [тобто на паливі не російського походження – прим. ред. ]", – сказав Бланар, зазначивши, що ЄС чітко прислухався до Словаччини в цьому питанні. Бланар заявив, що Росію не зупинила політика санкцій, додавши, що заборони більше вплинули на бізнес в ЄС, у тому числі словацький.

Міністр заявив, що "Smer" підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов. За словами Бланара, фінансова підтримка України має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні "зникати".

Нагадаємо, Словаччина зупиняє надання військової допомоги Україні зі своїх запасів. Це підтвердив на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк. За словами Каліняка, попри це його держава пропонує широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії. А іноземні партнери поважають рішення нового уряду.