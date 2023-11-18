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США успішно випробували нову далекобійну ракету, яка замінить ATACMS

Йдеться про нову ракету Precision Strike Missile.

США успішно випробували нову далекобійну ракету, яка замінить ATACMS
Запуск ракети ATACMS з ПУ M270 MLRS
Фото: Wiki/US Army

Армія США оголосила, що Lockheed Martin завершила виробничі кваліфікаційні випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile. Про це повідомляє служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США.

“Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile Increment 1 справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, близьковертикального кута ураження та висоти розриву”, — повідомили військові.

Остаточний звіт про льотні випробування буде опублікований лише в грудні 2023 року. Однак представники Lockheed в окремій заяві повідомила, що для ураження цілі ракета подолала “найкоротшу дальність польоту” на сьогоднішній день — менше 85 кілометрів.

Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, майже вертикального кута ураження та висоти розриву. Остаточний звіт про льотні випробування очікується в грудні 2023 року.

Очікується, що PrSM замінить ракети MGM-140 ATACMS, котрі є основним засобом ураження сухопутних військ на оперативно-тактичній глибині. Нова ракета забезпечить більшу дальність ураження при застосуванні зі стандартних пускових установок.

Нагадаємо, у жовтні українські військові вперше використали поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії.

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