В США майже немає дискусій щодо збройного компоненту допомоги Україні, - Маркарова

Найбільш гарячі дискусії зараз точаться навколо прямої бюджетної допомоги, а також гуманітарної.

Пакет допомоги для України активно обговорюються зараз в обох палатах американського Конгресу. Йдеться як про пропозицію адміністрації Байдена, так і про різні варіанти від парламентарів.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

“З хороших новин - майже немає дискусій щодо збройного компоненту”, - написала Маркарова.

Вона уточнила, що найбільш гарячі дискусії зараз точаться навколо прямої бюджетної допомоги, а також гуманітарної.

Крім того, гаряче обговорюються питання коштів для південного кордону США. Це питання прив’язане до пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Південно-Тихоокеанської допомоги.

Пані посол також підтвердила, що комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою після Дня подяки (23 листопада).

Нагадаємо, Білий дім закликав ухвалити масштабний пакет допомоги Україні, адже у чинних фондах залишилося мало ресурсів.