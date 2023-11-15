Сенат розглядатиме допомогу Україні та Ізраїлю після Дня подяки

Лідер сенатської більшості запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.

Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою після Дня подяки (23 листопада).

Про це, як повідомляє CNN, сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Шумер наголосив, що “дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені — щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського. І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти”.

Лідер сенатської більшості запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.

Нагадаємо, Білий дім закликав ухвалити масштабний пакет допомоги Україні, адже у чинних фондах залишилося мало ресурсів.