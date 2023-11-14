Єрмак обговорив із представниками експертних кіл і лідерами думок США посилення допомоги Україні

Також ішлося про використання заморожених російських активів на відновлення нашої держави та важливість єдності між союзниками.

Під час візиту до США керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками американських експертних кіл і лідерами думок.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У зустрічі взяли участь експосол США в Україні, віцепрезидент із питань Європи та Росії в Інституті миру Вільям Тейлор, директор Євразійського центру при Atlantic Council, колишній Посол США в Україні Джон Гербст, старший директор Інституту Брукінгса з питань протидії корупції, демократії та безпеки Джонатан Кац та інші провідні експерти.

Сторони обговорили шляхи посилення роботи задля прискорення перемоги України та зміцнення демократичних сил у світі. За словами Єрмака, неоголошену світову війну почали автократії, які об'єдналися. Зокрема, Росія, Іран та Північна Корея свідомо підтримали ХАМАС, щоб дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

На зустрічі акцентували увагу на єдності усередині країн і серед союзників: США, ЄС та Україною.

Глава ОПУ відзначив важливість вчасного постачання Україні озброєнь для забезпечення належної роботи систем ППО, а також спрямування заморожених російських активів на потреби нашої держави. Йшлося і про вступ України до НАТО та ЄС.

Єрмак зауважив, що шлях до справедливого й тривалого миру для України та світу забезпечить української Формули миру. До речі, до роботи над заснованим на ній планом дій долучилися вже понад 80 держав світу.

Нагадаємо, Єрмак також провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, секретарем Ради національної безпеки, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.

Під час візиту до США глава Офісу Президента й українська делегація провели зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.