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Єрмак і Блінкен обговорили потреби України в ППО, санкції проти Росії та гарантії безпеки

Українська сторона відзначила запит Білого дому до Конгресу про фінансування видатків на допомогу нашій державі.

Єрмак і Блінкен обговорили потреби України в ППО, санкції проти Росії та гарантії безпеки
Фото: ОПУ

Під час візиту до США глава Офісу Президента Андрій Єрмак та українська делегація провели зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У зустрічі також взяли участь виконувачка обов'язків заступника держсекретаря Вікторія Нуланд і заступник помічника державного секретаря з питань Східної Європі Кріс Сміт. Від України прибули міністерка економіки Юлія Свириденко, посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

Українська сторона відзначила запит Білого дому до Конгресу про фінансування видатків на допомогу нашій державі.

Єрмак детально поінформував Блінкена про ситуацію на фронті й потреби українського війська, зокрема, в засобах ППО та ПРО.

"З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору", - сказав Єрмак. Також глава ОПУ наголосив на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 у Вільнюсі.

Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії і механізм використання заморожених російських активів для відбудови України.

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Нагадаємо, США викупили у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard, які в майбутньому будуть передані Україні для захисту від ворожих безпілотників. Також країни Європи і Сполучені Штати збільшують виробництво засобів ППО і ракет до них. 

Днями міністри оборони України і США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги нашої держави.

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