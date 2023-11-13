Єрмак і Блінкен обговорили потреби України в ППО, санкції проти Росії та гарантії безпеки

Українська сторона відзначила запит Білого дому до Конгресу про фінансування видатків на допомогу нашій державі.

Під час візиту до США глава Офісу Президента Андрій Єрмак та українська делегація провели зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У зустрічі також взяли участь виконувачка обов'язків заступника держсекретаря Вікторія Нуланд і заступник помічника державного секретаря з питань Східної Європі Кріс Сміт. Від України прибули міністерка економіки Юлія Свириденко, посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

Українська сторона відзначила запит Білого дому до Конгресу про фінансування видатків на допомогу нашій державі.

Єрмак детально поінформував Блінкена про ситуацію на фронті й потреби українського війська, зокрема, в засобах ППО та ПРО.

"З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору", - сказав Єрмак. Також глава ОПУ наголосив на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 у Вільнюсі.

Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії і механізм використання заморожених російських активів для відбудови України.

Нагадаємо, США викупили у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard, які в майбутньому будуть передані Україні для захисту від ворожих безпілотників. Також країни Європи і Сполучені Штати збільшують виробництво засобів ППО і ракет до них.

Днями міністри оборони України і США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги нашої держави.