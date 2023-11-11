Україна спробує переконати польських перевізників зняти блокаду

У понеділок українські та польські представники зустрінуться на кордоні.

У понеділок Україна спробує переконати польських перевізників відновити рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Про це повідомили у Мінвідновлення.

На зустріч запрошені представники Міністерства інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники. Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач.

За результатами перемовин Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, українською стороною вже було вирішено два порушені польськими колегами питання.

"Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок", – зазначають у Мінвідновлення.

Окрім цього, польським колегам вкотре було запропоновано запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Нагадаємо, через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні утворилася через з понад 20 тисяч вантажівок.