Bihus info: компанія з орбіти Колюбаєва отримала дозвіл на виведення валюти з України під приводом закупівлі м'яса

За даними журналістів, продукція так і не приїхала.

Українська компанія з управління активами Артема Колюбаєва під час дії обмежень на імпорт отримала дозвіл на виведення валюти за кордон під приводом закупівлі м'яса як товару критичного імпорту. Обмеження на імпорт були впроваджені урядом для запобігання виведенню валюти, але фірма змогла вивести кошти, а м'ясо при цьому так і не приїхало, йдеться у розслідуванні Bihus info.

Дозвіл на виведення валюти під приводом закупівлі м’яса просила компанія з управління активами “Ессетс файненшл груп”, де одним із співвласників є Артем Колюбаєв. Гроші на цю закупівлю у вигляді відсоткової позики надав інвестиційний фонд “Урбан”.

Фото: Bihus

Його співвласником і директором на той момент значився Володимир Метелиця, який нині керує іншою, новоствореною КУА Колюбаєва.

"Позика надавалась фірмі «Цариця полів», яка мала закуповувати м’ясо. Серед її засновників опинились фонд «Урбан» і ще два інвестфонди – «Вікерс» (який також контролював менеджер компанії Колюбаєва – Метелиця) та «Апеліот», де до 2021-го директором і співвласником світився сам Коблюбаєв", – йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів, "37,5 млн грн з рахунків «Урбану» ще в липні 2022-го року пішли на рахунки «Цариці полів». Станом на вересень 2022 р. ці гроші не були переведені в валюту і не відправлені за кордон. Проте згідно фінансової звітності «Цариці полів» за весь 2022 р., з її рахунків вони теж найімовірніше пішли. Але наразі невідомо, куди саме. При цьому, за даними редакції, ані в 2022-му, ані 2023-му роках ця компанія нічого не завозила з-за кордону".

Компанія, у якої мали закупити м’ясо – дубайська фірма Al Dmani Livestock Trading – протягом 2022-частини 2023 нічого не імпортувала в Україну. На запити журналістів дубайська компанія не відповіла. Натомість відповідь щодо закупівлі надала КУА, де Колюбаєв є співвласником.

"Компанією з управління активами управляє керівник, а не власник (ймовірно натякаючи на Колюбаєва – ред.). Компанія з управління активами і корпоративний фонд є різними юридичними особами”, – йшлося у відповіді.

Там додали, що "компанія з управління активами та корпоративний фонд не можуть вимагати від третіх осіб (у тому числі позичальників) надання будь-яких документів щодо їх господарських операці”, – процитували журналісти, припустивши, що йдеться про "Царицю полів".

Дозвіл на виведення грошей за кордон компаніям з орбіти Колюбаєва надала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Одним із позаштатних радників цієї Комісії є Ельнур Мехтієв – бізнес-партнер Колюбаєва по новоствореній КУА та фінансовий директор девелоперської компанії ENSO. Також Мехтієв зараз значиться кінцевим бенефіціаром фонду “Урбан”, з якого і вивели 37,5 млн. грн.

"Голова Нацкомісії – Руслан Магомедов – паралельно також є позаштатним радником голови Офісу Президента Андрія Єрмака, з яким Колюбаєв раніше мав спільну компанію і разом продюсував фільм", – додали журналісти.

Артем Колюбаєв у відповідь на питання Bihus.Info щодо поставки м’яса заявив, що взагалі не розуміє, про що йдеться. Також він заперечив будь-які бізнес-стосунки з компаніями і фондами.

Журналісти нагадали, що Колюбаєв почав активно входити у пов'язані з нардепом Вадимом Столаром (обраний від ОПЗЖ) та підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком компанії в якості співзасновника. Також він став співвласником компанії, що виготовляє БпЛА і співпрацює з проєктом "Армія дронів".