Стефанішина: "В Україні немає жодної юридично оформленої російської нацменшини"

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що переговорах з ЄС щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту російської меншини.

Про це Стефанішина заявила під час спільної пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, — пише "Укрінформ".

Посадовиця підкреслює, що питання гарантування прав меншин буде дуже важливим на шляху до вступу України о ЄС. Однак такого роду питання не є лише українським, адже інші держави-кандидати на вступ до Євросоюзу також зіштовхнулися з вимогами у цій сфері.

Попри те, що Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", як зазначає Ольга Стефанішина, у діалозі з ЄС це не звучить.

"В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою”, – наголосила вона.

Стефанішина також підкреслила, що Брюссель усвідомлює чутливість даного питання.

“Я одеситка. Я хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ані москалі, ані Венеційська комісія. Тому це питання в Україні не стоїть, і я дуже рада, що Європейська комісія усвідомлює чутливість цього”, – зазначила віцепремʼєрка.

Нагадаємо, вчора Україна передала Угорщині детальну дорожню карту щодо вирішення питання національної меншини.