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Зеленський провів зустріч із міністром транспорту США

Вони скоординували дії щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Зеленський провів зустріч із міністром транспорту США
Володимир Зеленський і Піт Буттіджедж
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту Сполучених Штатів Америки Пітом Буттіджеджом, який перебуває в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Зокрема, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі для транспортування української експортної продукції. Зеленський наголосив, що військова підтримка з боку США  критично необхідна для надійного захисту цього коридору від російських атак.

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"Надзвичайно зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України, що важливо й для посилення нашої взаємодії з європейськими країнами. Сполучені Штати мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги", - наголосив президент.

Також співрозмовники обговорили перспективи налагодження спільного виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Буттіджедж сьогодні прибув в Україну з візитом. Він має оголосити про призначення Роберта Марінера радником вищого рівня, який надаватиме технічну допомогу та ділитиметься досвідом реалізації інфраструктурних проєктів.

Марінер раніше виконував інженерну роботу для ВПС та ВМС США та має значний досвід транспортних проєктів, а раніше працював радником радника з питань транспорту посольства США в Кабулі. Він перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєктів в межах зусиль з відновлення України

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