Профільний комітет виключив з проєкту держбюджету-2024 статтю про погашення боргів місцевих бюджетів за 2009-2014 роки

Комітет доручить уряду розробити окремий законопроєкт про механізм такого списання. За вилучення з проєкту держбюджету цієї статті виступала, зокрема, Асоціація міст України.

Профільний комітет виключив з держбюджету-2024 статтю про погашення боргів місцевих бюджетів за 2009-2014 роки.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

“Щойно Комітет переглянув своє рішення щодо редакції законопроекту про Державний бюджет України на 2024 рік і змінив положення статті 45, яка передбачала погашення утвореної у 2009-2014 роках заборгованості близько трьохсот місцевих бюджетів перед Держказначейством на загальну суму 8,9 млрд грн (зокрема, бюджетів Києва 3,6 млрд, Харкова 360 млн, Запоріжжя 278 млн, Львова 239 млн, Дніпра 218 млн, Кривого Рогу 159 млн грн тощо)”, - написав Фролов.

Він зазначив, що комітет вирішив прибрати списання цієї заборгованості прямо у законі про Бюджет-2024 і доручити уряду розробити окремий законопроект про механізм такого списання та внести його на розгляд парламенту.

Зі свого боку, голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що комітет переглянув рішення щодо бюджету 2024 року.

“Виключили статтю 45 про погашення боргів ОМС шляхом вилучення цих коштів із залишків на рахунках відповідних громад”, - написала Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що стаття 45 закону «Про Державний бюджет 2024» буде звучати наступним чином:

"Стаття 45. Кабінету Міністрів України розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання питання списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України."

Зазначимо, що 4 листопада виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомив, що Мінфін включив в бюджет норму, яка не вкладається в жодні цивілізовані поняття.

“Стаття 45 вилучає у громад борги 2009-2013 років, штучно сформовані Мінфіном Януковича-Азарова! У 2014 році було визнано, що ці борги не з вини місцевого самоврядування і в рамках бюджетної децентралізації вони мали бути списані, так як громади закривали своїми коштами прорахунки тодішнього Мінфіну в сфері освіти, медицини, соціального захисту”, - написав Слобожан.

За його словами, щороку Асоціація міст України в бюджетних консультаціях нагадувала про це, але Мінфін ігнорує закон, принципи й здоровий глузд.

“В законопроєкті 10000 зобовязують громади погасити не тільки борги, нав’язані місцевому самоврядуванню, але й ті, які були «повішані» на райдержадміністрації! Питав сьогодні в Мінфіну й народних депутатів, як будуть гасити борги Охтирка, Миколаїв, Херсон, Нікополь, Харків, Краматорськ, Ізюм та інші, яких більше 300? У яких вилучають військовий ПДФО й яким щодня потрібно допомагати постраждалим людям, розбирати обстріляні об’єкти, організовувати житло, тепло, укриття й багато іншого. Питав, що змінилося з 2014 року, чому Уряд вирішив визнати законом те, проти чого була Революція Гідності”, - написав Слобожан.

Також він зазначив, що законопроєкт 10000 змушує громади платити за прорахунки Мінфіну, відповідати за чужими боргами.

“Це точно не про законність, децентралізацію й справедливість. А отже проти нашого шляху в ЄС. Законопроект 10000 ще буде в залі Парламенту, а значить народні депутати ще можуть вилучити з Держбюджету статтю 45”, - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Передача передбачена з 1 жовтня 2023 і завершиться роком, коли закінчиться воєнний стан.