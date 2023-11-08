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Зеленський про рішення Єврокомісії: Історія України та всієї Європи зробила правильний крок

Україна очікує у грудні на політичне рішення від Європейської ради.

Зеленський про рішення Єврокомісії: Історія України та всієї Європи зробила правильний крок
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії рекомендувати початок процесу переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед. І вже в грудні ми очікуємо на політичне рішення від Європейської ради", - сказав Зеленський.

Він додав, що "наша держава має бути у Євросоюзі" і що "українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції". 

"Всі необхідні рішення ухвалюємо", - додав Президент.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Вона зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024 року.

Також фон дер Ляєн додала, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною. 

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рекомендація Єврокомісії має ключове значення для ухвалення лідерами ЄС у грудні цього року політичного рішення про початок переговорів з Україною.

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