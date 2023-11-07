Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО

Понад 1600 правок опозиції до другого читання не врахували. Тож за що може проголосувати парламент?

Натомість у податковому комітеті парламенту запевняють: точно не буде жодної закупівлі «барабанів» – це робили саме громади. Коштом військового ПДФО держава придбає дрони, військову техніку й обладнання, а 10% з наступного року залишаться безпосередньо у військових частинах.

Документ фактично залишили без змін: кошти від військового ПДФО заберуть з місцевих бюджетів до спецфонду держскарбниці. І не з наступного року, а заднім числом – з 1 жовтня 2023-го. Опозиція й Асоціація міст України критикують задум і попереджають: громади залишаться без грошей.

Завтра, 8 листопада, парламент планує ухвалити в цілому закон про податок на доходи фізичних осіб – військових і бюджет-2024. У жовтні Рада провалила урядовий закон про ПДФО , відтоді його готували до повторного другого читання.

Урядовий закон провалили ще в жовтні

Військовослужбовці сплачують з грошового забезпечення податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. При цьому 60% з нього надходять у бюджет громади, у якій зареєстрована військова частина захисника чи захисниці. У 2022–2023 роках цю частку тимчасово збільшили до 64%. Решта йшла до державного (21%) й обласного (15%) бюджетів. У підсумку громада реєстрації військчастини (що загалом не означає, що військові фактично перебувають там) отримувала суттєві надходження.

Фото: EPA/UPG

За інформацією Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, за 10 місяців 2023 року від ПДФО з грошового забезпечення військових до місцевих бюджетів потрапили 87,4 млрд грн. «Порівняно з аналогічним періодом минулого року такі надходження зросли на 40% (у деяких областях удвічі, у Київській – на 77%, Черкаській – на 86%)», – повідомили в комітеті.

Уже у вересні цього року Кабінет Міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу щодо забезпечення обороноздатності держави й розвитку ОПК.

Уряд запропонував на час війни спрямовувати цей податок повністю до спеціального фонду Державного бюджету. І не з наступного року, а вже з 1 жовтня цього. У першій редакції хотіли розподілити ці кошти в такій пропорції:

50 % – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки й обладнання;

50 % – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на виконання державних цільових програм реформування й розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

А також дозволити Мінфіну вносити зміни до розпису спеціального фонду, щоб відображати фактичні надходження і видатки.

Радниця голови Асоціації міст, колишня нардепка Оксана Продан назвала цей проєкт просто – «про забрати» ПДФО в місцевих рад під виглядом допомоги військовим підрозділам. «Але насправді про реальну допомогу військовим у проєкті не йдеться», – наголосила вона.

Фото: slovoidilo.ua Оксана Продан

Дискусії між депутатами й Мінфіном тривали понад місяць. Опозиційні фракції виступали категорично проти закону. Лише 17 жовтня його винесли на розгляд сесійної зали у другому читанні. Хоча в проєкті пропонували забрати ПДФО вже з 1 жовтня.

Тоді неочікувано для «Слуги народу» за законопроєкт проголосували лише 223 депутатів. Цікаво, що «Слузі» вкотре найбільше голосами допомогли дві групи – уламки колишньої проросійської та забороненої фракції ОПЗЖ («Слуга народу» – 171, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «Платформа за життя та мир» – 15, «За майбутнє» – 0, «Голос» – 10, «Довіра» – 9, «Відновлення України» – 12, позафракційні – 6).

Однак трьох голосів все ж не вистачило.

«По суті, у місцевих бюджетів пропонували забрати 64% доходів, залишивши їх оголеними. А ці кошти потім «безконтрольно витрачати на бруківку, дороги та не на військових», – переконувала представниця «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Фото: надано Аліною Загоруйко Ірина Геращенко

Утім, голова профільного податкового комітету Данило Гетманцев навпаки пояснював, що ПДФО військових не буде розчинятися в «загальному котлі» держбюджету.

«Гроші не підуть на дороги (бруківку, барабани), а будуть спрямовані до спецфонду. За рахунок цих коштів будуть профінансовані закупки дронів, військової техніки й обладнання, розвиток програм ОПК, 10% взагалі залишиться безпосередньо у військових частинах», – писав Гетманцев.

Фото: odesa.novyny.live Данило Гетманцев

Член парламентського комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування, нардеп «Слуги народу» Віталій Безгін також наполягав, що відповідні зміни до Бюджетного кодексу все одно мають бути ухвалені.

«Якщо цього не буде, то програють ЗСУ, і громади. Питання редакції», – писав Безгін.

Фото: Vitaliy Bezgin / Facebook Віталій Безгін

Рішення комітету про повторне друге читання без змін

Отож, одразу після провалу закону нардепи та урядовці почали працювати для повторного другого читання. Та вже 31 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету розглянув законопроєкт №10037 на повторне друге та ухвалив рішення – рекомендувати Раді прийняти закон фактично без змін першої редакції:

З 1 жовтня та до кінця 2023 року ПДФО військових на місцях забрати до спецфонду у пропорції:

50% – Держспецзв'язку на закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

50% – Мінстратегпрому на закупівлю артилерійських систем та боєприпасів.

3 1 січня 2024 року і до 31 грудня року, в якому скасують воєнний стан, військове ПДФО розподіляти в наступних пропорціях:

45% – Держспецзв'язку на закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

45% – Мінстратегпрому на реформування та розвиток ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

10% – військовим частинам відповідно до сплаченого ПДФО у порядку, встановленому Урядом.

Але знову «включилася» опозиція. Так, член бюджетного комітету, нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що до проєкту подали 1641 правку, з яких 146 правок його.

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net Олексій Гончаренко

Зокрема, Гончаренко пропонував, аби ПДФО військових забирали не з 1 жовтня, а хоча б з 1 січня 2024 року. «На моє питання, як можна забрати заднім числом, в комітеті відповіли: «Ми просто перерахуємо». Дуже дивне рішення. Ну тоді можна і з 2018 року перераховувати», – обурювався Олексій Гончаренко.

Також опозиція пропонувала спрямувати кошти ПДФО військових на фортифікаційні споруди в прикордонних регіонах, 10% – на ремонт житла військових, 30% – на потреби конкретних військових частин, 35% – на Міноборони для тилового забезпечення. «На жаль, влада не чує наших пропозицій, – скаржилася Ірина Геращенко.

Тривалий розгляд правок у напівпорожній залі та «креатив» у бюджеті

4 листопада, в суботу, після виступу в Раді президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн ВР нардепи зайшли у довгий розгляд усіх поправок. Оскільки, за регламентом, навіть у разі відхилення їх комітетом, нардепи мають право у сесійній залі поставити їх «на підтвердження». Що й робили опозиційні депутати до пізнього вечора у майже порожній залі. Бо нардепи «Слуги народу» та інших фракцій та груп просто залишили Раду. Лише нардеп «Європейської солідарності» Артур Герасимов озвучив понад 100 правок за 60 хвилин у залі, де перебували до 40 колег.

Фото: eurosolidarity.org Артур Герасимов виступає з трибуни ВР

«Парламент закінчив на сьогодні лише 861 правку з 1641», – написав об 23-09 в суботу перший заступник голови податкового комітету, представник «Голосу» Ярослав Железняк.

7 листопада, у вівторок, Рада продовжила поправковий марафон. Знову – у напівпорожній сесійній залі.

«Врешті, нуль правок опозиції було враховано. До другого читання нічого не змінилося», – додав LB.ua Ярослав Железняк.

Цікаво, що ще до ухвалення закону про ПДФО військових між першим і другим читанням підготовки проєкту закону про Державний бюджет на 24 рік уряд вдався до «креативного» кроку: вніс у тіло закону про бюджет ще не прийняті норми законопроєкту про вилучення військового ПДФО.

Фото: прес-служба партії 'Голос' Ярослав Железняк

Вже 8 листопада Верховна Рада України планує ухвалити Бюджет-2024 та скандальний закон про ПДФО в цілому.