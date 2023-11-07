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Зеленський увів до складу Ставки нового командувача Сил спецоперацій Сергія Лупанчука

При цьому глава держави вивів зі складу Ставки попереднього командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка.

Зеленський увів до складу Ставки нового командувача Сил спецоперацій Сергія Лупанчука
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового командувача Сил спецоперацій Сергія Лупанчука. 

Про це йдеться в указі президента №736/2023 від 7 листопада 2023 року. 

“...увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача ЛУПАНЧУКА Сергія Костянтиновича – командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача В.Хоренка”, – йдеться в документі.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій. Віктора Хоренка на цій посаді замінив Сергій Лупанчук. Пізніше стало відомо, що Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення із ЗМІ. Залужний мав робити відповідне подання, але сказав Хоренку, що не робив цього. 

Пізніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський звільнив командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. 

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