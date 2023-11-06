Єрмак заявив, що скарги на "втому від війни" відіб'ються і на країнах Заходу, і на Україні, - Politico

"Навіть якщо є люди, які відчувають цю втому, я впевнений, що вони не хочуть завтра прокидатися в світі, де буде менше свободи і безпеки, і наслідки цього триватимуть десятиліттями", - сказав глава ОПУ.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розкритикував Захід за втому від війни", повідомляє Politico.

В інтерв'ю виданню Єрмак заявив, що світові лідери повинні підтримувати Україну, незважаючи на додаткові вимоги, пов’язані з війною Ізраїлю та ХАМАС. Глава ОПУ відреагував на слова італійської прем'єрки Джорджі Мелоні, яка в розмові з російськими пранкерами, один з яких видавав себе за представника Африканського Союзу, заявила про міжнародну "втому" від війни РФ проти України, а також про ймовірність того, що війна триватиме багато років.

"Навіть якщо є люди, які відчувають цю втому, я впевнений, що вони не хочуть завтра прокидатися в світі, де буде менше свободи і безпеки, і наслідки цього триватимуть десятиліттями", - сказав Єрмак.

Він додав, що "якби Британія в 1939 році відчула втому від Польщі, або якби США … відчули втому від Британії, чи існували Польща сьогодні, Британія чи Європа, якою ми її бачимо зараз?" "Ми не могли дозволити собі втому ні тоді, ні зараз. Це точно повториться, якщо ці люди з "втомою" перестануть підтримувати Україну", – зауваж глава ОПУ.

Єрмак підкреслив, що наша держава "ніколи не буде жити в режимі замороженого конфлікту".

Керівник Офісу Президента також прокоментував проблеми з контрнаступом української армії та дефіцит боєприпасів, зазначивши, що нині "неможливо охопити 100 відсотків своїх військ або отримати все, що вам потрібно, тому що війна є війна". Для цього Україна хоче збільшити внутрішнє виробництво боєприпасів за підтримки союзників.

Майбутні переговори в США щодо розширення співпраці з метою посилення обороноздатності України та надання їй можливості розбудувати свою систему ППО, за словами глави ОПУ, будуть "дуже конкретною та практичною розмовою".

Єрмак підкреслив, що Україна прагне утвердитися як міцний союзник Ізраїлю. Він назвав підтримку Іраном ХАМАС і постачання безпілотників і зброї Москві як доказ "осі зла" і додав, що "Росія є агресором номер один. А другим після Росії є Іран".

Коментуючи вступ України до ЄС, Єрмак відреагував на заяву ексголови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, що наша держава "корумпована на всіх рівнях суспільства", тому непридатна до членства у блоці.

"Я не пам’ятаю, щоб пан Юнкер відвідував Україну за останні декілька років. Тому мені трохи дивно чути ці слова від нього… Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Ці виклики трапляються по всьому світу, але чи не могли б ви навести мені приклад ще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої війни зробила б реформи такого масштабу", - сказав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю LB.ua посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що у, зокрема, французів немає ніякої втоми від допомоги Україні у війні.

Високопоставлений європейський дипломат нині заявив, що США і Європейський Союз не обговорюють з Україною можливі мирні переговори з Росією.

Тим часом цієї середи, 8 листопада, Єврокомісія має опублікувати свій звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до євроблоку. За словами глави євродипломатії Жозепа Борреля, наша держава стала "прискорювачем" для процесів розширення Європейського Союзу, на вступ до якого інші країни-кандидати чекали роками.