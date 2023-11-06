Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаПолітика

ЄС має опублікувати звіт про прогрес України щодо членства у блоці цієї середи

Документ обговорять лідери Євросоюзу.

ЄС має опублікувати звіт про прогрес України щодо членства у блоці цієї середи
Фото: EPA/UPG

Цієї середи Єврокомісія має опублікувати свій звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до євроблоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня відвідала країни, які прагнуть вступу до ЄС, щоб уникнути великих сюрпризів. 

Після відвідин Молдови й Західних Балкан, вона несподівано приїхала до Києва. Цього разу глава Єврокомісії приїхала до України з рішучими натяками на те, що Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Я впевнена, що ви зможете досягти своєї амбітної мети: йдеться про історичне рішення про початок процесу переговорів про вступ вже цього року”, − сказала фон дер Ляєн, виступаючи у Верховній Раді.

Рішення про розширення Європейського союзу потребують підтримки всіх 27 лідерів ЄС, які збираються обговорити звіт на зустрічі в грудні. 

Нагадамо, фон дер Ляєн заявила, що Київ для продовження шляху у ЄС має ще більше зміцнювати свої антикорупційні зусилля, прийняти закон про лобіювання, зміцнити рамки декларування активів у двох аспектах і звернутись до решти рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин, включно з освітою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies