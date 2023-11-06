ЄС має опублікувати звіт про прогрес України щодо членства у блоці цієї середи

Цієї середи Єврокомісія має опублікувати свій звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до євроблоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня відвідала країни, які прагнуть вступу до ЄС, щоб уникнути великих сюрпризів.

Після відвідин Молдови й Західних Балкан, вона несподівано приїхала до Києва. Цього разу глава Єврокомісії приїхала до України з рішучими натяками на те, що Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори.

“Я впевнена, що ви зможете досягти своєї амбітної мети: йдеться про історичне рішення про початок процесу переговорів про вступ вже цього року”, − сказала фон дер Ляєн, виступаючи у Верховній Раді.

Рішення про розширення Європейського союзу потребують підтримки всіх 27 лідерів ЄС, які збираються обговорити звіт на зустрічі в грудні.

Нагадамо, фон дер Ляєн заявила, що Київ для продовження шляху у ЄС має ще більше зміцнювати свої антикорупційні зусилля, прийняти закон про лобіювання, зміцнити рамки декларування активів у двох аспектах і звернутись до решти рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин, включно з освітою.