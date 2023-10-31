Чорногорія може увійти до Європейського союзу ще до 2030 року, − фон дер Ляєн

Чорногорія може увійти до Європейського союзу ще до 2030 року. Про це сьогодні зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Укрінформ.

Така заявила була зроблена у столиці країни Подґоріці під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

Вона підкреслила, що процес розширення Євросоюзу прив’язаний не до конкретних дат, а результатів, які країни-кандидати досягають у реформах, необхідних для вступу.

“…якщо ви виконуєте необхідні умови та здійснили потрібні кроки, − нема потреби чекати до певної дати. Цей процес прив’язаний не до календаря, але до здійснення реформ та підготовки суспільства й економіки для членства в ЄС. Це потребує виконання тих критеріїв, які мають виконувати також всі країни-члени, щоб бути з Європейським Союзом. Я бажаю Чорногорії пройти цю “останню милю” так швидко як це можливо. Це відкриє перед вами двері”, − наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що наразі у переговорах між ЄС та Чорногорією щодо розширення відкриті вже всі глави, три з них, за попередніми оцінками, можуть вважатися вже закритими. Тож Чорногорія, яка тривалий час була лідером серед країн Західних Балкан у просуванні до членства в Європейському Союзі, має всі можливості, щоб і “надалі утримувати цю амбітну позицію”.

ЄС реалізовує програму підтримки країн Західних Балкан на суму у 30 мільярдів євро. План економічного зростання для країн регіону складається з чотирьох головних складових: відкриття єдиного ринку ЄС для Західних Балкан; відкриття кордонів для економічної співпраці в самому регіону, для розширення спільного ринку; реформи правового поля і притік зовнішніх інвестицій для підтримки економічного розвитку та реформ.

На початку литопада Єврокомісія має оприлюднити чергову доповідь щодо прогресу країн-кандидатів та потенційних кандидатів на шляху до членства у євроблоці. Документ вперше охоплюватиме аналіз зусиль України та Молдови на шляху до інтеграції у європейську спільноту.

Нагадаємо, після тижнів переговорів парламент Чорногорії призначив новий уряд. Коаліція проєвропейських і просербських партій очолить країну в її прагненні приєднатися до Європейського Союзу. Економічна політика буде спрямована на підвищення рівня життя мешканців країни, включатиме реформи, які дозволять збільшити бюджетні надходження, інвестиції, покращити бізнес-клімат і посилити судову систему.

Раніше президент Чорногорії Яков Мілатович закликав Брюссель схвалити членство країни у ЄС. Заявку Підгоріца подала у 2008 році.