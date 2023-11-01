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Ізраїль відправив військові кораблі у Червоне море після ракетних атак хуситів з території Ємену

Хусити у Ємені користуються підтримкою Ірану. 

Ізраїль відправив військові кораблі у Червоне море після ракетних атак хуситів з території Ємену
Фото: скриншот відео

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями після кількох ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами із території Ємену. 

Про це повідомляє The Times of Israel. 

ЦАХАЛ каже, що кораблі були направлені вчора «відповідно до оцінки ситуації та в рамках посилених оборонних зусиль у цьому районі».

 

Вчора військові перехопили ракету та два безпілотники, запущені з Ємену на Ізраїль. Ще одна ціль була перехоплена сьогодні рано вранці біля найпівденнішого міста Ейлат.

Військові кажуть, що мають кілька рівнів протиповітряної оборони в цьому районі для захисту від атак. Збройні сили США також дислокуються в районі Червоного моря і два тижні тому перехопили кілька ракет і безпілотників хуситів, які прямували до Ізраїлю.

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