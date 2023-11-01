Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями після кількох ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами із території Ємену.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ каже, що кораблі були направлені вчора «відповідно до оцінки ситуації та в рамках посилених оборонних зусиль у цьому районі».

IDF says it has bolstered the Red Sea area with Navy missile boats, following several missile and drone attacks by Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/tatWFq6iO8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

Вчора військові перехопили ракету та два безпілотники, запущені з Ємену на Ізраїль. Ще одна ціль була перехоплена сьогодні рано вранці біля найпівденнішого міста Ейлат.

Військові кажуть, що мають кілька рівнів протиповітряної оборони в цьому районі для захисту від атак. Збройні сили США також дислокуються в районі Червоного моря і два тижні тому перехопили кілька ракет і безпілотників хуситів, які прямували до Ізраїлю.