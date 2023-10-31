​Проєкт 12-ого пакету санкцій проти Росії представлять наступного тижня, - ЗМІ

Проєкт 12-ого пакету санкцій проти Росії представлять наступного тижня.

Про це у соцмережі Х повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, державам-членам Євросоюзу запропонують розглянути заборону російських алмазів і товарів подвійного призначення.

Крім того, значна частина 12-го пакету присвячена заходам проти обходу санкцій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Єврокомісія та посли країн ЄС мали обговорити деталі 12-го пакету санкцій. Раніше Країни "Великої сімки" (G7) обговорювали чотири варіанти санкцій проти російських діамантів, щоби позбавити РФджерела доходу, яке допомагає фінансувати війну проти України.

Депутат парламенту Великої Британії, член Консервативної партії Ентоні Хіггінботом висловив думку, що відповіддю Британії та всієї міжнародної спільноти на удар Росії по району Хмельницької атомної електростанції має стати посилення режиму санкцій.

Тим часом підрядники підприємств, що випускають “Кинджал”, уникають європейських санкцій. Це дозволяє їм імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн Європейського Союзу.