​У парламенті Великої Британії закликали світ посилювати санкції проти РФ після її спроб атакувати Хмельницьку АЕС

"Це - один дуже сумний приклад їхнього варварства, але це лише один приклад із безлічі інших".

Депутат парламенту Великої Британії, член Консервативної партії Ентоні Хіггінботом вважає, що відповіддю Британії та всієї міжнародної спільноти на удар Росії по району Хмельницької атомної електростанції має стати посилення режиму санкцій.

Про це він заявив у коментарі Guildhall.

Хіггінботом наголосив, що кожен такий прояв російської агресії має ставати підставою для подальшого посилення санкційного режиму.

"Ми маємо чітко пояснити Росії, що таке "червоні лінії". Тому що такі дії (обстріл району Хмельницької АЕС, - ред.) можуть мати наслідки як для України, так і для всього регіону і, я вважаю, для всього світу. Ми ніколи не бачили конфліктів, коли б одна держава атакувала атомні електростанції на території іншої. Ми повинні чітко пояснити Росії, що ми розглядаємо наслідки для неї, якщо таке продовжуватиметься", - зазначив політик.

"Нам потрібно продовжувати шукати способи відрізати Росію від глобальної фінансової системи, відрізати їх від клієнтської бази, тому що тільки тоді вони дійсно зроблять крок назад. Це один дуже сумний приклад їхнього варварства, але це лише один приклад із безлічі інших. Такі епізоди повинні щоразу змушувати нас задуматися, що ми маємо поглянути на пакет режиму санкцій загалом і вирішити, де ми можемо його посилити", - додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня росіяни із застосуванням дронів-камікадзе атакували район Хмельницької АЕС. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження адміністративного та лабораторного корпусів АЕС. Міста Славутич та Нетішин були відключені від електрики.