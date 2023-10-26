ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
ГоловнаСвіт

​У парламенті Великої Британії закликали світ посилювати санкції проти РФ після її спроб атакувати Хмельницьку АЕС

"Це - один дуже сумний приклад їхнього варварства, але це лише один приклад із безлічі інших".

Депутат парламенту Великої Британії, член Консервативної партії Ентоні Хіггінботом вважає, що відповіддю Британії та всієї міжнародної спільноти на удар Росії по району Хмельницької атомної електростанції має стати посилення режиму санкцій.

Про це він заявив у коментарі Guildhall.

Хіггінботом наголосив, що кожен такий прояв російської агресії має ставати підставою для подальшого посилення санкційного режиму.

"Ми маємо чітко пояснити Росії, що таке "червоні лінії". Тому що такі дії (обстріл району Хмельницької АЕС, - ред.) можуть мати наслідки як для України, так і для всього регіону і, я вважаю, для всього світу. Ми ніколи не бачили конфліктів, коли б одна держава атакувала атомні електростанції на території іншої. Ми повинні чітко пояснити Росії, що ми розглядаємо наслідки для неї, якщо таке продовжуватиметься", - зазначив політик.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Нам потрібно продовжувати шукати способи відрізати Росію від глобальної фінансової системи, відрізати їх від клієнтської бази, тому що тільки тоді вони дійсно зроблять крок назад. Це один дуже сумний приклад їхнього варварства, але це лише один приклад із безлічі інших. Такі епізоди повинні щоразу змушувати нас задуматися, що ми маємо поглянути на пакет режиму санкцій загалом і вирішити, де ми можемо його посилити", - додав він.

Нагадаємо, 25 жовтня росіяни із застосуванням дронів-камікадзе атакували район Хмельницької АЕС. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження адміністративного та лабораторного корпусів АЕС. Міста Славутич та Нетішин були відключені від електрики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies