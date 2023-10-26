Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники викрили чергову спробу незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«У подвійній перегородці між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса ховалися двоє чоловіків. Під час огляду водій поводився знервовано, чим себе і видав. За задумом, він мав відкрити один відсік, постукати, даючи знак порушникам, щоб вони перемістились, а потім відкрити інший відсік», – розповіли у ДПСУ.

За так звану «доставку» за кордон перевізник узяв з пасажирів по 5 тис. доларів.

У середу співробітники Держприкордонслужби України виявили у пункті пропуску «Рава-Руська» людину, яка намагалась незаконно виїхати за кордон.