Рівненський воєнком, який у липні побив підлеглого битою, “забув” задекларувати статки на 46 млн грн, – ДБР

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці зазначають, що посадовець, який у липні побив підлеглого битою, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн. Посадовець взяв участь у побитті, бо підлеглий солдат планував доповісти про його порушення під час служби.

Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

Так, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель». Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного «котеджного містечка» площею майже 500 кв. м.

Крім того, дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби.

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Також в Івано-Франківську знайдено 3 квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування.

Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та листування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб.

Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень.

Керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

У ДБР нагадали, що у справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Наразі він відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені.

Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.