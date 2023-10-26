Правоохоронці проводять обшуки у в.о. мера Сум Юлії Павлик

Сьогодні в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

Зранку, 26 жовтня, у Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на начальницю пресслужби СМР Ольгу Семенист.

Сьогодні в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді. Про це “Суспільному” повідомили власні джерела у правоохоронних органах

Перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Нагадаємо, сьогодні ДБР проводить обшук у квартирі в.о. мера Чернігова. У вересні у квартирі Олександра Ломако проводила обшук СБУ.