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Правоохоронці проводять обшуки у в.о. мера Сум Юлії Павлик

Сьогодні в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

Правоохоронці проводять обшуки у в.о. мера Сум Юлії Павлик
Юлія Павлик
Фото: Сумська міська рада

Зранку, 26 жовтня, у Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик. 

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на начальницю пресслужби СМР Ольгу Семенист.

Сьогодні в Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді. Про це “Суспільному” повідомили власні джерела у правоохоронних органах

Перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Нагадаємо, сьогодні ДБР проводить обшук у квартирі в.о. мера Чернігова. У вересні у квартирі Олександра Ломако проводила обшук СБУ. 

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