Українська розвідка підтвердила ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську.

“23 жовтня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської фсб. Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.

Також розвідка повідомила, що після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у “нове кубло”.

Хоча, як зазначають у ГУР, нове місце їхнього перебування теж добре відоме підпільникам.

Фото: ГУР

Також нагадаємо, у вересні 2022 року в Бердянську підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" Артема Бардіна.

У січні 2023 року - підірвали авто з колаборанткою. А в липні біля Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега.