Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська розвідка підтвердила ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську

Автомобіль підірвали представники українського руху опору.

Українська розвідка підтвердила ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило ліквідацію 4 співробітників ФСБ під час нещодавнього підриву автомобіля у Бердянську. 

“23 жовтня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської фсб. Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.

 

Також розвідка повідомила, що після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у “нове кубло”. 

Хоча, як зазначають у ГУР, нове місце їхнього перебування теж добре відоме підпільникам.

Фото: ГУР

Також нагадаємо, у вересні 2022 року в Бердянську підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" Артема Бардіна.

У січні 2023 року - підірвали авто з колаборанткою. А в липні біля Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies