Учора ворог 51 раз обстріляв Херсонщину та вбив двох людей

Ще четверо жителів області були поранені.

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові здійснили 51 обстріл території Херсонської області. Ворог випустив 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, з них – 13-річний хлопець. Разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного –наскрізне поранення плеча, у 35-річного – пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох – мінно-вибухові й акубаротравми.

Ще четверо мирних жителів дістали поранення.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупаційні війська вбили 13-річного хлопця у Бериславі. Внаслідок влучання у житловий будинок підліток отримав тяжкі ушкодження. Медикам довелося лише констатували його смерть.

Зранку 25 жовтня російська армія вкотре обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля підприємства.