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Учора ворог 51 раз обстріляв Херсонщину та вбив двох людей

Ще четверо жителів області були поранені.

Учора ворог 51 раз обстріляв Херсонщину та вбив двох людей
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові здійснили 51 обстріл території Херсонської області. Ворог випустив 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, з них – 13-річний хлопець. Разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного –наскрізне поранення плеча, у 35-річного – пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох – мінно-вибухові й акубаротравми.

Ще четверо мирних жителів дістали поранення.

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Нагадаємо, вчора ввечері російські окупаційні війська вбили 13-річного хлопця у Бериславі. Внаслідок влучання у житловий будинок підліток отримав тяжкі ушкодження. Медикам довелося лише констатували його смерть. 

Зранку 25 жовтня російська армія вкотре обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля підприємства.

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